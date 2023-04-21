「復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金」採用完全複製法的指數化策略，追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」績效表現，以追蹤標的指數績效表現為投資目標。

證期局指出，「復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金」自上市日起，投資於標的指數成分證券的總金額，不得低於基金淨值的90％，且可運用證券相關商品交易，使投資組合整體曝險能貼近基金淨資產規模的100％。