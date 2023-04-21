「復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金」採用完全複製法的指數化策略，追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」績效表現，以追蹤標的指數績效表現為投資目標。
證期局指出，「復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金」自上市日起，投資於標的指數成分證券的總金額，不得低於基金淨值的90％，且可運用證券相關商品交易，使投資組合整體曝險能貼近基金淨資產規模的100％。
金管會證期局表示，核准復華投信申報募集開放式指數股票型「復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金」，由北富銀擔任基金保管機構，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元整。
「復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金」採用完全複製法的指數化策略，追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」績效表現，以追蹤標的指數績效表現為投資目標。
證期局指出，「復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金」自上市日起，投資於標的指數成分證券的總金額，不得低於基金淨值的90％，且可運用證券相關商品交易，使投資組合整體曝險能貼近基金淨資產規模的100％。
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