中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾20日表示，據統計，截至今年3月底，符合放寬首套房貸利率下限條件的城市有96個。其中有83個城市下調了首套房貸利率下限，這些城市執行的下限與全國下限相比，大概低10到40個基點，並有12個城市取消了首套房貸利率下限。

根據中新網報導，去年底大陸官方建立了新發放首套房貸利率政策動態調整機制，實現因城施策原則下首套房貸利率政策的雙向動態靈活調整。

鄒瀾認為，上述機制可以「既管冷、又管熱」，可支持房地產市場面臨較大困難的城市用足用好政策工具箱，又能要求房價出現趨勢性上漲苗頭的城市及時退出支持政策，恢復執行全國統一的首套房貸利率下限。從全大陸來看，今年3月新發放個人住房貸款利率4.14％，較上年同期下降了1.35個百分點。

鄒瀾表示，近一段時間，隨著前期穩經濟大盤、穩定房地產政策效果持續顯現，各方信心加快恢復，房地產市場出現積極變化，交易活躍性有所上升，多項指標與去年第4季相比出現邊際好轉，在房地產金融數據上也有所反映。

他進一步指出，房地產貸款主要由個人住房貸款和開發貸款兩項構成。從數據上看，今年第1季度個人住房貸款月均發放額約5900億元（人民幣，下同），比去年第4季的月均發放額多1900億元，與同期商品房銷售額的比值處於合理的區間。同時第1季開發貸款累計新增約5700億元，與同期商品房在建規模相比也處在較高水準。