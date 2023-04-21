此外，造紙族群在碳權交易題材下全面大漲，華紙（1905）亮燈漲停、永豐餘（1907）、大漲逾8％，軟體服務指標也成為市場多方關注焦點，倍力（1905）開盤漲停鎖死。

受到投資人消化美聯儲官員談話與企業財報，特斯拉重挫拖累那指，美股三大指數收低，費半收平盤，以非必需消費品與房地產類股表現最差。此外，市場擔憂美國經濟衰退將衝擊燃油需求，油價下跌逾2.6％，續創2周新低。不過，最新公布的台積電法說大致符合市場預期，首季獲利強勁，台積電ADR最終以上漲2.4％作收。

道瓊工業平均指數4月21日終場下跌0.33％（-110點）、收33,787點。那斯達克指數略維持平盤，小漲4點、收12,157點。費城半導體指數下跌1.02％（-31點）、收3,046點。

群益投顧表示，全球3月經濟受通膨及升息影響，終端需求疲軟，客戶持續進行庫存調整，加上產業淡季影響，台灣外銷訂單465.8億美元，月減10.6％，年減25.7％。展望未來，全球央行激進升息抑制經濟，客戶庫存調整，基期偏高，預期4月整體外銷訂單將持續衰退。

各題材類股部分，受惠綠色趨勢不可擋，碳權大戶身價漲，全球主要國家紛紛宣示2050年達到淨零碳排，歐盟更規畫從2026年起開始徵碳關稅，總統蔡英文宣示國內將成立自主的碳交易平台，擁有碳權優勢的企業後市獲利潛力可期。

此外，SCFI連三周上漲，長約運價釀調升:海運價格醞釀喊漲，美國線新年度長約議價進入倒數，貨櫃航商二度調高附加費，以爭取較高的長約價，上海出口貨櫃運價指數SCFI已連三周上漲，上周更大漲8％，運價有落底反彈跡象。