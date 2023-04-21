春雨報到，讓全台各地都下大雨，其中最缺水的南部地區也沒解到渴，氣象局長鄭明典表示，台北現在是濕涼的天氣，溫度還算舒適。至於南部是否還會有雨，目前看來強降雨的條件已經解除了，下波可能要等梅雨。

氣象局長鄭明典今（21日）在臉書上分享，北風下來了，台北濕濕涼涼的，還算舒適的溫度！另有網友則問說「那南部還會有雨嗎？」鄭明典留言表示，目前看起來強降雨的條件暫時消退了，下波可能就是等梅雨。

氣象局表示，受到鋒面通過影響，台灣南部、東部、東南部與澎湖地區有短暫雨或雷雨，清晨的時候，東部及東南部地區並有局部較大雨勢，其他地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨。明（22日）起北部、東半部、澎湖、金門與馬祖有零星短暫雨，中南部為多雲的天氣，午後有局部短暫雨。

至於今年第一號颱風「珊瑚」，今天2時在關島東南東方1280公里的海面上，目前以每小時11公里的速度向西北西進行，中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，預計明天2時的時候會到關島東南東方1060公里的海面上。