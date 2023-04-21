OpenSIL主要透過提高平台設計靈活性來解決CSP所面臨的設計障礙，例如：缺乏擴展性與持續性。藉由通過其輕量化、多功能性和可擴展的界面，OpenSIL使平台整合者更容易地選擇和整合韌體解決方案，例如：UEFI（統一可延伸韌體界面），以更貼近其設計需求。

系微全面支援OpenSIL技術，意味資料中心系統架構師可以立即利用InsydeH2O的資料中心優化韌體，來啟用與OpenSIL相容的AMD平台。搭配系微的Supervyse OpenBMC解決方案，系統架構師將能夠取得完整、經驗證且優化的韌體，並快速、安全且可靠地啟用和管理AMD平台所搭載的伺服器，以應付當今高效能工作負載的強大需求。

系微伺服器工程研發部副總經理Mohamad Saleh表示，系微對OpenSIL解決方案的支援，展現為客戶啟用全新AMD伺服器技術上一直都是超前部署，滿足當今資料中心平台上從早期晶片啟用、現代化開機實現和與OpenBMC韌體共同整合的最關鍵韌體需求。