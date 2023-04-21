55688集團執行長林念臻表示，全球急遽氣候變遷下，國際對於減少碳排這件事情愈發重視，去年聯合國氣候變遷大會（COP27）中一再呼籲各國政府與企業嚴正面對極端氣候帶來的生態問題，面對這股席捲全球的環保倡議浪潮，台灣也跟上這股潮流，不論是2050淨零排放政策或是環保部的成立，都能看見環境保育會是產、官、學甚至台灣全體人民未來需要面對課題。

55688台灣大車隊軟硬體雙管齊下進行革新轉型，硬體方面持續提升車隊內節能減碳車數量（電動車與油電車），總車數佔比從2021年26％成長到目前的31％，數量已破7000台，其中Tesla電動車有100台，是全台最大的節能減碳車隊。

大車隊統計，每台燃油汽車碳排量為200.28g/km，每台節能減碳車碳排量為67.775g/km，每年每台節能減碳車減少碳排量為5.09公噸，以2021年至2022年成長1,231台節能減碳車來說，累積可減少的碳排量為6,261公噸，減碳效果卓著，期許2024年將減碳車數量衝破1萬台。

除此之外，為了響應今年4月22日世界地球日，即日起55688 APP將提供「節能減碳車」選項，透過這項服務，消費者可以指定乘坐電動車以及油電混合車，用實際行動愛護地球。