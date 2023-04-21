觀察者網報導，「中國式現代化與世界」藍廳論壇21日在上海「世界會客廳」舉辦。大陸國務委員兼外長秦剛出席論壇開幕式並發表主旨演講。他強調，中國式現代化的成功，不是從天上掉下來；不能因為自己到達現代化的彼岸，就過河拆橋。

金磚國家新開發銀行行長、巴西前總統羅賽芙，埃及前總理沙拉夫，美國史帶集團董事長兼執行長格林伯格等數十名國內外政要、知名學者、跨國公司企業家出席論壇。

本屆將舉行三場分論壇：「中國新發展，世界新機遇」「堅持共建共用，推動全球治理」、「人文交流互鑒，文明美美與共」。大陸外交部前副部長、前駐美國大使崔天凱，大陸外交部前副部長、前駐英國大使傅瑩，中國公共外交協會會長吳海龍將分別主持三場論壇。

論壇午餐會將聚焦「堅持高水準開放，共用發展新機遇」，成為資本董事長、復旦大學中國研究院理事兼諮詢委員會主任李世默擔任主持。

此外，復旦大學中國研究院院長張維為、英國劍橋大學政治和國際研究系原高級研究員馬丁．雅克、前英國倫敦經濟與商業政策署署長羅思義，以及新加坡國立大學亞洲研究所特聘院士馬凱碩等重磅嘉賓都將出席參與。

藍廳論壇，是外交部創建的政府、企業、學界、媒體及公眾等中外各界溝通交流的平臺，旨在為社會各界就中國大陸外交政策等共同關心的問題進行討論建立新管道。

值得注意的是，本屆藍廳論壇首次走出外交部藍廳，走出北京、走進上海，舉辦地就在「世界會客廳」。

世界會客廳坐落於北外灘路8號，地處上海北外灘核心區域，原址為具有百年歷史的揚子江碼頭。會客廳倚黃浦江和蘇州河兩江交匯之地，與外灘和陸家嘴交相輝映。