17歲少年昨（20）朝土城巨新當鋪掃射51槍，19日也發生追車槍案連開13槍，槍手也是另名17歲少年，2案疑都與天道盟和竹聯幫弘仁會毒品糾紛有關；此外，事發當鋪更被爆出早在10天前就已被人朝門口連開2槍，拍攝者嗆「公司只能教出你們這些垃圾」，警方當時就將該處列為巡邏要點，沒想到仍再發生槍案。

事發的土城區「巨新當鋪」據了解並非第一次遭開槍，網路流傳一段畫面，早在10天前就曾有一名年輕男子持槍朝門口連轟2槍後搭車離開，車內拍攝的友人喊說「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」；土城分局事後將該處列為幫派堂口，派員加強巡邏站崗，沒想到警方昨（20）約8點離開，9點就發生51槍掃射事件。

事發當鋪被早在10天前就已被人朝門口連開2槍，拍攝者還嗆「公司只能教出你們這些垃圾」，警方當時就將處列為巡邏要點，沒想到仍再發生槍案。（翻攝自記者爆料網）

17歲劉姓少年昨（20）上午9時許持改造衝鋒槍，朝土城區某當鋪門口掃射51槍後帶槍投案，全案疑與天道盟華山幫和竹聯幫弘仁會的毒品糾紛有關，因19日也發生跨雙北市的追車槍擊案連開13槍，此糾紛涉及上億元利益，弘仁會為討一口氣，連2天指使未成年少年槍擊華山幫幫眾和相關事業。

警方調查，劉姓少年搭乘計程車到當舖，下車後不顧一旁有行人、汽車，瘋狂掃射當舖門口，計程車司機被嚇壞，但怕傷及無辜，只能原地等候，劉掃射2輪後上車，先聯絡律師，再告知司機開往投案。