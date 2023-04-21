隨著大陸「五一」假期臨近，出遊旅遊產品預訂迎來衝刺階段。攜程與飛豬等平近日發佈報告都顯示，距離「五一」假期不到10天，在平台上的國內機票、酒店、景區門票等旅遊產品的訂單量均已超過2019年同期水準；飛豬報告也顯示，截至目前的累計預訂量較去年同期成長超過10倍。

出境遊的熱度方面，從攜程數據顯示，「五一」期間的出境機票搜索熱度恢復至2019年同期的120％；酒店搜索熱度恢復至2019年的約70％。

根據中新網報導，在境內游方面，攜程大交通市場搜索指數顯示，目前「五一」期間的境內機票搜索熱度也超過2022年同期290％以上，恢復至2019年同期110％；境內酒店搜索熱度已達2022年同期9倍以上，相較2019年也增長近200％。

另外可見的是，隨著疫情隔離措施的解除，大陸旅遊市場從「周邊短途遊」回到「中長線遊」。據飛豬數據顯示，今年「五一」假期中長線遊訂單占比高達9成以上；而攜程截至19日的「五一」長線出遊訂單占比也近70％，較2019年同期高出6個百分點。