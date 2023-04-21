股東會旺季即將到，今年多家金控公司送的紀念品陸續亮相，多數走實用路線，擁有逾40萬股東的華南金，送出「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」。消息曝光後，網友一面倒大讚卡哇伊，更有不少人扼腕，直呼「可惡 來不及了」，還釣出神人擁有8個帳號各1股，一次領8個超爽 。

華南金將於6月16日舉行股東會，4月17日為最後過戶日，最後買進日4月13日已過，股東持股不限股數，均予發放紀念品，預計5月16日起將寄發開會通知書。

華南金紀念品延續以往卡通聯名、實用的風格，今年送卡娜赫拉陶瓷保鮮盒，市值約500元，股東禮一曝光，引發PTT網友熱議，「很可愛啊」、「要改兔兔金了」、「可惡，有點想要」、「我有8個帳號各1股，爽 可以領8次，哈哈」、「有零股，舒服~」、「上蝦皮買就好了」、「去年就買起來等，沒想到一路套到現在」。

但也有網友吐槽，「這根本是泡麵碗吧?」、「陶瓷的又重又有摔破風險 不太優@@」、「會摔破QQ」、「居然發粉紅小土匪」、「從拉拉熊變卡娜赫拉 還是拉啦金」。

今年金控紀念品陸續揭曉，永豐金送精緻碗盤，開發金今年改送「摔不破」晶鑽杯，國票金與元大金都送超商禮券，新光金則送「摩斯漢堡券」。目前剩下中信金、台新金尚未公布。