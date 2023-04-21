民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選電話民調20日結果出爐，台北市議員王世堅以41.97％支持度出線。針對外界解讀此戰為英系擊敗賴系，王世堅昨強調，從政20、30年，沒有參與過任何派系，不認為這次是英系跟賴系對決。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航則注意到王世堅感謝名單中的重點，網友看完直呼「短短的致謝名單資訊量這麼驚人」。

民進黨台北市第二選區立委初選勝出後，王世堅昨PO文表示，這次初選不是他一個人贏，是代表基層大多數的聲音贏，也是議會同仁不分派系的期待。王世堅強調，會努力讓民進黨贏得這區立委，更協助賴清德 贏得總統大選。此外，王世堅也特別感謝包括莊瑞雄、林世宗、劉耀仁、洪健益、吳沛憶、張文潔、陳慈慧、陳怡君、許家蓓等人。

對此，周偉航說重點就在這一串感謝名單，並標註莊瑞雄為謝系；林世宗、陳怡君、許家蓓為正國會；劉耀仁、吳沛憶、張文潔、陳慈慧為英系；洪健益則為海派。網友則驚呼「短短的致謝名單資訊量這麼驚人」、「英系賴系之爭」、「人緣極佳」。

然而，針對勝出被外界解讀是英系擊敗賴系，王世堅昨強調，他從政20、30年沒有參與過任何派系，「王世堅就是一個派系，最小的派系，堅系，就我一個人」。王世堅不認為這戰是英系跟賴系的對決，並表示若這次初選真有英系與賴系，也是英系完全挺賴系，「這次我能夠勝出，完全跟哪一系對哪一系完全無關」。