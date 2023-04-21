刑事警察局與台南市警局結合台北市、嘉義縣等警調單位，19日兵分12路，一舉破獲以42歲蔡姓男子、竹聯幫信堂台南分堂護法35歲程姓男子為首的幫派組織，並查扣大批涉案證物。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

刑事警察局與台南市警局結合台北市、嘉義縣等警調單位，19日兵分12路，一舉破獲以42歲蔡姓男子、竹聯幫信堂台南分堂護法35歲程姓男子為首的幫派組織，並查扣大批涉案證物。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

刑事警察局與台南市警局結合台北市、嘉義縣等警調單位，19日兵分12路，一舉破獲以42歲蔡姓男子、竹聯幫信堂台南分堂護法35歲程姓男子為首的幫派組織，共逮捕8人到案，成功掃蕩該不法組織設局詐騙勒索、暴力討債惡行。

警方調查，蔡男吸收程男為旗下小弟，由蔡擔任幕後老大、程擔任組織幹部，共組暴力、恐嚇、取財集團。該組織先詐欺大筆借款及貨物後，再以敲詐勒索，或以暴力、持槍恐嚇等方式，逼迫被害人自認損失，從中恐嚇取財牟取暴利。

2嫌還招攬20多名小弟，外出火拚均攜帶刀槍等武器，並設局多名被害人，除巧立名目進行敲詐勒索外，更以恐嚇、毆打、妨害自由等暴力手段，對被害人進行恐嚇取財。

案經刑事局偵一隊掌握首腦蔡男的犯罪事證，並與台南市永康警分局、台南市刑大偵四隊所掌握的程男情資整合後，結合台南市警一分局、台北市刑大、嘉義縣刑大、台南市調查處等單位共組專案小組，經提報蔡、程2嫌為治平專案對象，報請台南地方檢察署檢察官王宇承指揮偵辦。

專案小組歷經多日蒐證完備，19日持台南地方法院核發的搜索票，前往2嫌及旗下小弟等人，在台南、新北、苗栗等地的活動據點、住居所執行搜索，共查扣本票、權利車讓渡書、帳簿及提款卡一批、斧頭1支、狼牙棒1支、涉案手機12支、武士刀2把、各式刀械4把、瓦斯槍1支、鎮暴槍1支、信號槍1支、甩棍1支、愷他命4包等證物，還拘獲蔡、程2嫌及旗下小弟等共8人到案。

全案偵訊後，依組織犯罪條例、槍砲、恐嚇取財等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續追查在逃共犯，擴大偵辦中。