民眾黨主席柯文哲出訪美國，在美東時間20日上午三度訪問美國在台協會在華盛頓總部，會見國務院高層。柯文哲受訪時未證實，但他直言，「該見的都見了」，已經來3次了，他透露美國當然關心台海局勢，因為要是台海出事，會影響區域安全、甚至全世界，雙方也交換看法。

柯文哲3度訪問AIT，過程約1小時，柯會後受訪說，「該見的都見了，我已經第3次來AIT了，已經見到太多人了」。媒體問是否拜會國務會、國防部官員，柯文哲表示，「都見過了、都見過了，已經來3次了。」

至於雙方談什麼，柯文哲表示，他想要了解美國怎麼看待台灣，對方也好奇他作為台灣對政治有影響力的人，對整個地區的看法。

是否聊到兩岸地區或亞太地區情勢，他說，既然這麼多部門都問過了，差不多答案都一樣，既然大家都希望保密，「那我們就保密就好了」。

是否針對台海情勢交流？柯文哲回應，美國當然關心台海局勢，因為要是台海出事，會影響區域安全，甚至會影響到全世界，當然美方要非常注意、一定要蒐集很多意見，彼此交換看法。