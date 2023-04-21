●根據外媒報導，消息人士透露，美國總統拜登可能在未來幾周內、約莫在5月19日廣島舉行G7峰會前後簽署行政命令，限制美國企業投資中國的部分關鍵技術，包括半導體、人工智慧和量子運算。消息人士表示，這其中有部分領域是完全禁止投資，有些則是投資前必須先向政府申報。

●消息指出，美國總統拜登可能在下周二（3月25日）宣布參加2024年總統大選，以爭取連任。白宮與民主黨全國委員會（DNC）均未對此報導發表評論。

●美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周四在華盛頓就美中關係發表演說，她表示，美國和世界銀行幫助中國融入世界經濟，但中國卻以國家力量削弱其他國家。葉倫並表示，美中兩國全面脫鉤將破壞世界穩定，美國的目標是與中國建立公平且具建設性的經濟關係，兩國朝「健康競爭」的方向發展，但同時美國也將優先確保美國的國家安全利益。她坦承美中關係正處於緊張時刻，但她仍計畫在「適當時機」訪問中國。

●世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布領先經濟指數（Leading Economic Index）下跌1.2%，並創下2020年11月以來新低。

●美國勞工部公布，上周（截至4月15日）初領失業給付人數周增5000人，為24.5萬人，超出市場預期的24萬人。上周初領失業金人數4周均值為23.975萬人，周減500人。截至4月8日止當周，美國續領失業金人數周增6.1萬人，為186.5萬人，超出市場預期的182.5萬人。

●達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）表示，她正在評估聯準會在對抗通膨方面是否已取得足夠的進展，所依據的三個指標包括通膨指標「進一步和持續」改善。

●克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，央行仍將有更多的升息，政策利率將升破5%，並維持在該水準一段時間。不過梅斯特今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有貨幣政策的表決權。

●聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，央行的重點是降低通膨以支持持續增長的經濟和所得。她並表示，強勁的勞動力市場已經使正在成長的企業難以找到人力。

●美國經濟數據減弱，以及市場對美國債務上限的擔憂加劇，周四美元和美國公債殖利率走低。美元指數尾盤小跌0.15%。美國10年期債息跌6.8個基點，報3.534%。通常與利率預期同步的兩年期美國債息大跌11.6個基點，至4.149%，創下4月4日來最大跌幅。

●美國最新公布的經濟數據疲弱，加上美元和美國債息走軟，周四紐約期金收漲0.59%，報每盎司2019.1美元。

●美國經濟轉弱不利於原油需求前景，以及上周汽油庫存增幅超出市場，周四國際油價創下1個月來新低。紐約期油收跌1.87美元或2.36%，報每桶77.29美元。倫敦布蘭特期油收跌2.02美元或2.43%，為每桶81.1美元。