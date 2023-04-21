今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，21名聯邦眾議員聯名致函美國國務卿布林肯，籲美方邀請蔡英文總統出席；不過，蔡政府近年大肆宣揚台美關係「堅若磐石」，而我方對於美國軍用民用的武器都埋單，這次APEC可說是證明台美關係最好的機會。對此，國民黨立委曾銘宗表示，希望蔡總統能出席，而不只是口號或出口轉內銷。

曾銘宗指出，中華民國是APEC成員，希望蔡總統能出席做得到，幾乎每年都派張忠謀前董事長，但假設蔡總統能出席更好，要求是說到做到；國民黨立委賴士葆表示，外交部強調台美關係堅若磐石，這次在美國舉辦，以美國實力應該抵得住中共壓力。

賴士葆表示，台灣人民希望加入國際組織，這是大家共識，眾議院希望蔡英文總統出席，希望美國行政部門能說到做到，看到蔡麥會後，我們給美國是實際的，美國加速賣武器給台灣，我們也買了，半導體也投資了，但他們答應台灣的有沒有兌現，都是虛的。

賴士葆舉例，看到 WHA美國卻不準備幫我們提案，也沒幫我們發言，APEC大家都睜大眼睛看，還有CPTPP不是說吃萊豬就可以加入嗎？英國跟我們同一年申請，英國已經可以加入，台灣連工作小組都沒有加入，這些林林總總看到，美國要幫助台灣看起來都是虛的，沒有實質上拿到東西，但我們付給美國都是札札實實的去買和投資。

國民黨立委李德維表示，外交部長吳釗燮說出來就要落實，不要讓國人空歡喜，蔡英文執政最後一年，外交部如何鋪陳，對美國政府這麼多管道，都應該為蔡英文總統做努力，不要愧對蔡總統對他們的重用。

民進黨立委許智傑指出，關鍵在於美國，美國如果真的很希望邀請我們蔡英文總統參加，相信世界各國都會同意，美國是關鍵，但也是不容易解決的問題，要看美國衡量世界局勢做最後決定。

美國強調台美關係堅若磐石，應該給台灣人承諾；許智傑表示，當然是希望美國對台灣幫助在世界被看到越來越明顯，至於拿捏步驟和程序要做整理考量，美國如果跟台灣建交，就能解決了，但也要有程序步驟，希望APEC蔡總統可以參加。