BuzzFeed公司列舉各項挑戰，包括科技業衰退和股市艱困，執行長裴瑞迪（Jonah Peretti）也坦承要對新聞部關閉負一部分責任。

裴瑞迪在寫給員工的備忘錄中說：「我們今天將裁員約15%…並啟動結束BuzzFeed News的程序。」

這是最新一則震撼美國媒體業的消息，各家媒體正為讀者逐漸減少和廣告收入下滑而奮戰。

BuzzFeed一向以轟動的新聞內容聞名。消息傳出後，這家公司在華爾街股價暴跌超過20%。

裴瑞迪說，公司已作成決定，「不能再以獨立組織經營方式來注資BuzzFeed News」。他又說，公司現在將把新聞產出集中在「哈芬登郵報」（HuffPost）網站。

2011年成立的BuzzFeed News曾獲得多項大獎，成為新一波網路媒體公司的象徵。其調查報導廣受讚譽，曾因報導中國政府在新疆拘留穆斯林而獲得2021年普立茲獎（Pulitzer Prize）。