大陸男星王俊凱以男團「TFBOYS」出道，13歲就進入演藝圈的他，感情生活自然也受到關注，近年更是傳出許多緋聞，但都遭本人否認。而他日前被爆料於上海密會女友，該名狗仔還信誓旦旦表示：「有照片當證據」，不過後來有素人網友出面指稱「照片是我」。

「吃瓜少女張小寒」昨（20）日在微博爆料，「川渝W姓男頂流上海密會女友，女友曾私聯粉絲收禮物」，並以漫畫圖敘述來龍去脈，表示有粉絲在女方的社群驚見男方背影，隨後便主動聯繫女方，而女方不僅承認認識男方，還答應幫忙送禮物給男方，男方今年初在上海出席活動時，也被發現出現在女方自拍照中，指稱兩人關係不一般，雖然張小寒釋出的照片是經過AI修飾過的漫畫圖，但活動照及自拍構圖都與王俊凱的長相相似，加上他今年初確實到上海出席活動，立刻引發網友聯想，掀起熱烈討論。

事發沒多久，就有名叫「王佳浩」的網友出面發聲，「熱搜照片是我，並不是王俊凱先生，希望大家不要再到處造謠，我只是個素人」，表示對此事完全不知情，也覺得莫名其妙，他更解釋道：「照片是我和我朋友，2022.12.18，我去北京找他玩，但是剛到北京就發燒38.7，陽了，當天晚上和他吃飯，隨後就返回滄州，只是朋友關係。」

事實上，王佳浩時常在社群平台上分享照片，因外型與王俊凱十分相似，讓許多粉絲看了也驚呆，「哇，真的好像」、「怪不得會被誤認」、「真的有夠像」、「王俊凱好慘」、「希望這個素人也能有好發展」。