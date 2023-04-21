賴清德副總統 20 日接見台灣癌症基金會等13個病友團體。（總統府提供）

民進黨立委劉建國率領台灣癌症基金會、中華民國乳癌病友協會、台灣年輕病友協會、厚生基金會等13個癌症相關團體以及醫藥界專家代表共同拜會副總統賴清德副總統，懇請支持設立台灣癌症新藥多元支持基金（Taiwan multi-support Cancer Drugs Fund，簡稱 TmCDF），以減輕癌症家庭負擔，同時遞交聯合請願書。

賴清德承諾，台灣現代社會經濟發展已經到達一定程度，確實需要導入更先進的新醫療技術，身為總統參選人，一定會將成立癌症基金納入選舉政見當中；賴清德也分享過去他擔任立委期間推動《癌症防治法》的歷程，以及實際參與國家公共衛生醫療政策擬訂的經驗，因此對衛生醫療領域深有感觸。

賴清德認為，關鍵在於打造「健康台灣」，首要任務是提升國人健康；其次則是結合台灣本土生技與ICT產業優勢，發展精準醫療；同時健保方面也應全面檢討傳統化療政策的給付效益。副總統有信心健康產業能成為台灣的另一座護國神山，讓世界看到台灣的醫療水準，進而擁抱台灣。

針對癌症藥品基金，賴清德深表支持，並指出政策規畫重點應放在基金成立後的運作機制上，在參考他國制度的基礎上，依據台灣社會自身特性進行調整；與此同時，也應提升醫療科技評估量能，透過分析真實世界證據以確認新藥的實際療效。

首位提案成立癌症新藥基金的劉建國表示，癌症對國民健康的危害日漸加劇，倚靠健保制度本身已難及時回應病友的需求，癌症家庭為了求藥需要四處籌錢、賣家產，彷彿回到健保前「有錢判生、沒錢判死」的社會。

劉建國對於賴清德20年前力主推動癌症防治法感到相當佩服，期盼藉由賴清德過去在醫界、政界的經歷，一同催生「台灣癌症新藥多元支持基金」的成立。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，癌症新藥獲得健保給付所需日數逐年惡化，病友等待癌症新藥納入健保平均為787天，即便獲得健保給付，給付範圍也僅涵蓋30.4％的癌症病友，超過7成5的癌症家庭面臨自費新藥的艱難選擇，形成醫療階級化。顯然現行健保體制已難滿足癌友對新藥新科技的需求，建立創新體制已是必然趨勢。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳現場向賴清德提出三大訴求，包括呼籲政府應在健保體制外成立基金，提升癌症新藥可近性；成立TmCDF是病友活下去的機會，不可剝奪；並請衛福部儘速完成「癌症防治法第16條」修訂，保障癌友適切醫療權益；同時也呼籲政府評估由醫院成立「基因檢測門診」的可行性。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿則提出3大請願，包括期盼衛福部能夠履行承諾，儘速完成英國癌症藥品基金制度的實地考察；提升醫療科技評估的量能與位階；以及檢討如化療等低效益傳統治療方法的給付效益，並懇請副總統支持TmCDF基金的成立。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良指出，台灣具備良好的醫療技術與環境，然而給付政策卻跟不上國際，確實應適時檢討現行制度，以連續12年高居國人癌症死因之首的肺癌為例，強化肺癌治療亦是降低台灣整體癌症死亡率的指標，然國內對肺癌的診療卻難跟上國際治療指引，我們感謝健保對癌友的照顧，但也期待有好的政策讓癌症治療與日、韓等國同步。

台灣藥學會理事長康照洲認為，國家藥品政策已經到了需要改革的地步，政府應該定期舉辦全國藥品政策會議，即時檢討藥品政策；同時台灣應設立國家級醫療科技評估 (HTA) 專責單位，完善藥物經濟學與社會經濟影響評估，才能有效對接大健康的國家政策需求。

台灣大學藥學專業學院院長沈麗娟也認為，國家應儘速成立行政法人或專責智庫，以進行完整的醫療科技評估（HTA）報告，接軌真實世界證據（RWE）的蒐集與分析，才有能力支援未來的國家醫療保障體系。

長年於立院推動衛環優質政策的厚生基金會執行長陳柏同表示，修訂癌症防治法成立台灣癌症新藥多元支持基金，已獲得超過60位跨黨派立法委員連署支持修法，國會過半數支持代表著需求急迫、民意強烈，希望賴副總統能夠聽見癌症家庭的心聲，支持推動「癌症新藥多元支持基金」，將基金的設立與啟動期程納入政策白皮書，落實國人期待。