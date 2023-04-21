美國又傳出一起因小事就開槍的攻擊事件，北卡羅來納州（North Carolina）一名24歲男子辛特力（Robert Louis Singletary）因為不滿鄰居的小孩把球丟進他家院子，竟拿出槍枝，直接朝兒童和父母開槍，造成一名6歲女孩和她的父母受傷。兇嫌在事發後逃逸，並於昨（20）日在佛州向警方自首。

美國北卡羅來納州一名男子因為不滿鄰居的小孩把球丟進他家院子，竟拿出槍枝朝兒童和父母開槍。

根據美國有線新聞網（CNN）和美聯社報導，這起事件發生在北卡羅萊納州加斯頓郡（Gaston County）一處社區，18日晚間一群孩子跑進辛特力家的院子撿球，被辛特力罵了一頓，其中一個孩子的父親走上前理論，結果辛特力竟走回屋子拿槍，直接朝街上的孩子和大人無差別射擊。

懷特一家人在這起攻擊事件中受傷，其中6歲小女孩金斯利懷特（Kinsley White）左臉頰被子彈擦過，接受治療後已經出院；她的母親肘部擦傷，父親傑米懷特（Jamie White）則是背部中彈，傷勢嚴重，目前仍在醫院治療當中。另外還有一名男子也被開槍，但所幸沒有被子彈擊中。

小女孩事後接受媒體訪問，被問到兇嫌開槍的原因，表示「因為我沒有及時進去撿球，所以他就對我爸爸開槍，」困惑之情溢於言表。

辛特力被控犯下4項一級謀殺罪，而這只是美國近期槍擊事件其中之一。在密蘇里州，一名16歲非裔少年遭到槍擊，只因他去接弟弟時搞錯地址；在紐約州有一名20歲女子因為開錯車道，被槍殺身亡；另外還有2名德州啦啦隊員，其中一人取車時開錯了車門，遭到射殺重傷。