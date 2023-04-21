au Jibun銀行日本4月製造業PMI（採購經理人指數），從3月終值49.2小升至經季節性調整後49.5。不過，還是在景氣榮枯點50之下，可解讀為最差狀況已過，但尚未步入成長區。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）認為，日本民間企業在4月時還是有在繼續成長，服務業的進步比較大，正好可以彌補製造業的不足。對於未來營運狀況，日本服務業者也較製造業者來得樂觀。

路透社19日出具的短觀（Tankan）調查也顯示，由於擔憂歐美銀行業者出現危機，全球經濟成長趨緩，日本大型製造業者在4月時，已連續4個月保持悲觀態度，但服務業氛圍卻連續第2個月改善，指數也來到4個月新高。

對日本服務業來說，這份PMI數據經季節性調整後，4月在54.9，與3月55差不多，指數創2013年10月以來第2高。至於日本4月綜合PMI為52.5，連續4個月都在分水嶺50以上。