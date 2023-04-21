由上海市免疫學會與Frontiers期刊中國區20日共同舉辦的「感染免疫高峰論壇」（2023年度）上，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，建議脆弱人群在第一次接種6個月以後，再次接種新冠疫苗，具體選擇上認為二價苗與一價苗都可以。

在論壇上，張文宏進行以《新冠二次感染》為題的演講。他說明，資料顯示如果新冠病毒發生變異，6個月後會慢慢出現二次感染，一般規模不大，但如果下一波病毒的變異有效突破人體對抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第二波就會形成感染高峰，強調應對新冠二次感染，需關注脆弱人群，不斷地監測、預警，做好藥物儲備，對任何變異株的到來做出快速反應。

張文宏說，目前大陸國內存在的幾個新冠變異株主要是BA.5、BF.7、XBB。XBB，在美國流行的毒株中占90％，在香港占50％，接下來在大陸的占比也會逐漸上升，會把有效的中和抗體的保護時間縮短，從6個月縮短至4到5個月。但中和抗體仍然具有保護作用，在感染後6個月時，中和抗體的保護率仍然有50％。

根據澎湃新聞引述張文宏表示，如果在XBB以後，沒有新的病毒變異株出現，這一波的感染可能從此就慢慢遠去，會一直看到低水準的、反復存在的epidemic（流行病）。

但如果XBB以後不斷有新變異株出現，那將有一波新的感染。尤其是以第一波新冠疫情中未感染的人風險較高，導致大約60歲及以上的人和未接種疫苗的人感染風險較高。