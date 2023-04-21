大甲媽祖遶境活動期間，台中警方公布大甲區境內交通管制路段。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

大甲媽祖將於112年4月21日（星期五）晚上11時5分自大甲鎮瀾宮起駕，展開為期9天8夜遶境活動，沿途行經本市大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚等區，南下前往嘉義縣新港奉天宮進香。

遶境活動期間，大甲區境內交通管制路段以下：

一、行人徒步區（三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，畫設為行人徒步區，禁止汽、機車進入）。

二、禁止汽車進入區（經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北，以上區域禁止汽車進入，機車仍可通行）。

三、道路封閉路段（經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口；水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口）。

相關訊息已公告於市府及警局官網，請民眾及早規畫，避開管制路段，以免塞在車陣中。

台中市警察局長李文章指出，警方規畫蒐證檢扒小組，加強查緝不法宵小伺機扒竊，已製作固定及手持防竊LED燈，針對轄內易發生竊盜案件路段、地點，張貼防竊宣導告示標語，同時部署警力在人潮密集度高的地方梭巡。

提醒民眾注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上。媽祖遶境沿線設置「機動派出所」，民眾如有遺失、拾獲物品或走失兒童，可逕洽現場警察協助。預防人潮擁擠，除已訂定防踩踏措施，也呼籲民眾跟隨媽祖腳步循序前進，切勿推擠造成危險，讓大甲媽祖遶境盛事在熱鬧平安中順利完成。