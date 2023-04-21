氣候變遷因應法今年2月上路，授權環保署可與金管會合作「碳額度交易」，金管會則擬成立碳權交易所，對此，環保署署長張子敬今天表示，將優先處理國外碳匯事宜，至於國內碳匯是否也要在上面交易，則要視其目的，仍還與金管會討論事宜。

張子敬表示，目前溫室氣體抵換的需求面較實質為環評開發案，或是未來企業未達自主減量目標、抵免碳費、降低排碳等需求，供應則有抵換專案，自然碳匯部分則農委會已建立方法學，並經認可，但程序要經第三方認證等嚴謹程序，目前擬簡化小型供應源認證流程。

外界也關心碳交易平台進度，張子敬說，如果是環評需求，仍希望開發單位可以在現有的增量抵換平台上用合理的價格拿到需要的額度，至於碳交易所則可能針對ESG或供應鏈需求，目前優先處理國外碳匯，畢竟不是每間公司都有能力去國外購買，至於國內碳匯未來是否可在2平台上皆可交易，則還要與金管會討論。