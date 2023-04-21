李姓男子去年在街頭看見蔡姓男子當街痛罵6歲兒子，男童慘哭不止，他擔心虐童上前關心，與蔡男爆發口角。兩天後，蔡男到李男工作的地點吵架，罵李男「龜兒子」挨告。高雄地院法官認為，蔡男用詞明顯是人身攻擊，依公然侮辱罪判罰6000元，得易服勞役。

去年8月23日下午，蔡男在路上大聲叫罵6歲的兒子，李男擔心男童受虐、上前關切，兩人在苓雅區和平二路與三多路口爆發口角，蔡男疑似不滿李男干涉他管教，兩天找到李男工作的汽車保養廠，上門再吵。

李男見蔡男來者不善，邊吵架同時邊用手機偷錄音，錄到蔡男罵他一句「龜兒子」後，立即報警提告。

蔡男辯稱，當時兒子在他身邊跑步，邊跑邊哭，李男聽到哭聲就直接上前質疑他虐童，他不滿管教被干涉，當街和他大吵一架。兩天後確實跑到李男工作的保養廠再吵，但他忘記罵李男什麼，也不認為自己做錯什麼事。

法官當庭勘驗錄音檔，聽到蔡男確實有罵李男「龜兒子」，然而「龜兒子」一詞依一般社會通念，可認定為對他人人格貶損辱詞，足以令人感到難堪、不快，若旁人聽聞亦能體認該言語作人身攻擊，足使人感覺人格遭受攻擊，而貶損其名譽、尊嚴。最後不採信李男辯詞，依公然侮辱罪判罰6000元，得易服勞役，可上訴。

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