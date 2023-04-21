義大利籍男子與台籍女子爭取8歲女兒監護權官司，女童寫信給蔡英文總統表達不願跟生父回國後，去年底台北地方法院二審合議庭裁定 ，生父寒暑假期間可帶女兒到義大利共同生活各10天、30天，經抗告後，最高法院廢棄確定。

至於北院另案裁定暫時處分，在改定親權結果出爐前，女方應將女兒交付給男方，讓生父帶女兒出境回義大利同住部分，經生母聲請釋憲，憲法法庭作成違憲判決、最高法院廢棄發回後，目前仍在北院二審中。

義男與台女2014年未婚生女，後來感情生變引爆跨海爭女多起官司 ，其中，一件親權訴訟中，北院二審合議庭3名法官為確保兒童的權利，在生父母沒有聲請的情況下，依職權主動裁定暫時處分。

合議庭詢問女童意見後，裁定在社工協助，讓生父與女童從2023年1月起每周 1次視訊會面；女童可利用寒暑假時入境義國與其父及親屬在義國共同生活各10天、30天，並回復其對義國身分權利。

經抗告後，最高法院維持女童平日及寒暑假未同住期間部分，但對於寒暑假期間在義國共同生活各10天 、30天部分，裁定廢棄確定，因為原裁定是法官依職權為暫時處分，非當事人聲請，無發回的問題。