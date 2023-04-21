現年55歲的魏駿傑在台灣新竹出生，後來到香港發展，以《陀槍師姐》等電視劇走紅，與小20歲的女友結婚，豈料2年後女方偷吃隨後離婚，事後他稱打算「終生不娶」，與女兒相依為命。2021年9月魏駿傑在節目談及近年經歷人生低潮，便消失在螢光幕。近日他罕見代言廣告，近況曝光卻被網友們感嘆身材走樣。

近年甚少公開露面的魏駿傑，上一部作品已經是2021年的內地電影《夢醒黃金城》，同年9月他在節目《舊日的足跡》中提及人生低潮，並自曝有過尋短念頭：「2020年是非常難過的一年，我要去看心理醫生，離婚、疫情隔離，有一年半時間是零收入。我想過自殺，覺得很慘，我女兒救回我，因當時我想起她不能沒了我，把這隻腳踏回來。」

消失逾一年半後，日前有眼尖網友發現他竟然悄悄現身代言活動，只見55歲的他身穿黑色西裝，年輕時曾是帥氣小生的他，如今卻已是中年發福的大叔，身材十足圓潤，許多網友感嘆歲月不饒人。這次小小復出，網友推測魏駿傑是為了賺錢養女兒，據了解他的代言費並不高，代言兩年約35萬人民幣(約台幣150萬台幣)，商演一場6萬人民幣(約台幣30萬台幣)。

魏俊傑55歲近況曝光，被許多網友感慨歲月不饒人。(圖/微博)

事實上，魏駿傑於2008年與比小他20歲的重慶女大生張利華結婚，並生下一女，兩年後張利華爆出偷吃老外，兩人不久便分道揚鑣。離婚後，相比起經歷低潮的魏駿傑，前妻張利華就愈來愈風光，近年她轉攻保險界大展拳腳，不但瞄準大陸市場，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列，近年她經常全身穿戴名牌出席品牌活動，舉手投足散發貴婦氣場。

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