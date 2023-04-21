國民黨籍立法委員李貴敏近日緊盯網路名人冒名詐騙，然而她19日在質詢時卻發生奇葩的一幕，只見檯上備詢官員數發部次長李懷仁眼皮沉重，甚至出現疑似打瞌睡的情況。對此，媒體人黃揚明驚呼，「實在不敢相信」；網友們看完也直呼太離譜。

（約在5分50秒起）

李貴敏質詢時問到，「數發部組織法只處理資安問題嗎？這不是荒唐嗎？還敢理直氣壯說歐洲地方ChatGPT不能用是因個資的問題，好像你很懂…」。而這時候，李懷仁逐漸從眼睛微瞇變成雙眼緊閉，隨後就像是睡著了，重重點一下頭。在接下來的備詢過程中，整個人的眼皮依然維持在半張的狀態。

直到李貴敏詢問，「你數發部組織法第二條規定是幹什麼呢？次長不吭聲，是吧？」，李懷仁才回應，「我不知道委員要我回答…」隨後李貴敏詢問有關網路詐騙轉一個函，需要兩百多億的預算嗎？李懷仁才有條理的回答，「委員那天特別提醒這事情，我們當然要處理，絕大多數（冒名詐騙）都已經下架了」。

黃揚明看完上述質詢影片後，20日在臉書撰文表示，李懷仁是民進黨非常資深的幕僚，結果在財政委員會被國民黨立委李貴敏質詢時，居然上演「睡夢羅漢拳」，一度在備詢台前打盹約2、3秒。黃揚明強調，自己實在不敢相信，所以反覆看了很多次，確定他真的是不斷眨眼、閉目、點頭後2秒左右才醒來。

對於李懷仁備詢的態度，黃揚明也反諷，數發部一定是太操勞了，讓次長連在國會備詢都會打盹。網友也紛紛留言表示，「質詢睡覺真的很扯」、「笑死，剝雞發現了」、「太扯了吧！可以站在質詢台上打盹？」、「次長，你累了嗎？又沒做什麽，有何好累的」、「真的有聽懂李貴敏委員在質詢什麼嗎？」、「你講你的，我睡我的= =」、「台灣的官員備詢又玩出新花招。」

不過也有民眾持其他意見，「他臉色好黑喔！身體狀況感覺不佳，應該要先下台休息吧」、「不是啦，是對立委深表贊同點頭的意思」、「誰的電腦沒休眠模式，大驚小怪」、「李貴敏委員把數發部電到唐鳳如生人迴避」、「這要拉去驗個血吧」。