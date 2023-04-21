銀河系的最新「體重」算出來了。根據央視網報導，從中科院國家天文台方面了解，透過大陸郭守敬望遠鏡（LAMOST）和美國APOGEE巡天的觀測數據，大陸天文學家精確測量了距離銀河系中心1.6萬至8.1萬光年範圍內的恒星運動速度後，估算出銀河系的「體重」約為8050億個太陽質量。相關研究成果線上發表於《天體物理學報》。

由於沒有現成的體重秤能給銀河系稱體重，測量銀河系的旋轉曲線，也就是距離銀河系中心不同距離的恒星的運動速度，是目前天文學家為銀河測量品質的常用方法之一。

該篇論文通訊作者、中國科學院大學副教授黃樣表示，即便如此，利用銀河系的旋轉曲線估算銀河系品質也不是一件容易的事，需要取得一批距離銀河系中心較遠的標誌性天體資訊，例如天體距離銀河系中心的精確距離、自行速度和視向速度等。

黃樣表示，此次研究人員從LAMOST和APOGEE巡天數據中搜集了銀河系中超過25萬顆亮紅巨星的光譜數據，「這些光譜數據提供了精確的恒星大氣參數、運動速度、化學元素豐度等資訊，為精確測量銀河系的旋轉曲線提供了良好條件」

之後，研究人員又從這25萬多顆亮紅巨星中選出大約54000顆銀河系薄盤恒星，它們具有視向速度、自行速度和分光距離資訊。在此基礎上建構距離銀河系中心1.6萬光年至8.1萬光年範圍內的銀河系旋轉曲線。黃樣說，基於該旋轉曲線，研究人員進一步構建了銀河系的品質模型，估算出銀河系的品質約為8050億個太陽質量。

黃樣表示，這項研究繪製出了目前最精確的銀河系旋轉曲線，為測量銀河系總品質及太陽附近的暗物質密度等基本物理量提供了至關重要的約束，對搜尋暗物質粒子、理解暗物質在銀河系中的分佈意義重大。