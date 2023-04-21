許多吃素者為了補充蛋白質，大多以黃豆及其衍生製品，如豆漿、豆腐等作為補充方式，但醫師提醒，純素者若要確保所有胺基酸都能充足又均衡地攝取，除了黃豆之外，還要均衡地搭配豆類蔬菜及全穀物。

腎臟科醫師王介立在其臉書表示，豆類蔬菜的品項繁多，不是只有黃豆這一種生物，舉凡各種市場上可見的乾豆製品，例如綠豆、紅豆、鷹嘴豆、花豆、腰豆，均屬此類。

他並表示，攝取榖物的重點是「全榖」，因為種皮的蛋白質密度較高；此外，豆類與榖類的胺基酸含量分佈是彼此互補的，因此搭配著吃，最能均衡獲得營養，均衡膳食才是王道，大量地吃少數品項，都是在增加不均衡的機率，「不要去相信極端低碳水那套說法。」

至於所謂的「搭配」，王介立表示，並不是指兩者要在同一餐中吃下去，因為人體細胞中存有游離胺基酸，如同「安全存量」的概念，人並不會因為一天的不均衡飲食，導致蛋白質營養素缺乏。他建議，在一天內有均衡的攝取即可，時間及順序可依生活型態彈性調控。