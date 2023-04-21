桃園市八德警分局八德派出所遭爆料有員警在值班台公然全裸，上演遛鳥俠的情節，貼文一出引起網友熱議，八德分局連夜調查後，坦承在14日晚間，派出所1名巡佐勤於參加餐敘喝醉，被同仁帶回所長辦公室休息，卻因嘔吐褪去全身衣物走出所長室遭到同仁目睹，經人評會決議，將該巡佐記過1次並調離現職。

昨(20日)有員警在「靠北police」粉絲專業上爆料寫道「八德警分局某派出所有幹部在值班台公然全裸」，並指出確切發生時間是在15日的凌晨，直呼自己手邊握有相關影像，更向八德警分局喊話要請督察組好好查處。

貼文一出引起網友討論，許多網友直呼「城裡人好會玩」、「一樣都是上班，八德的怎麼看起來比較好玩」，還有不少人卡位等影像照片，批評沒照片沒真相。

八德分局昨晚回應由督察組調查中。今天上午分局表示，一名輪休的巡佐參加餐敘後因不勝酒力，被同行員警帶返所長辦公室休息，但該巡佐在床上嘔吐弄髒衣物，卻誤以為自己在家中，因此在所長辦公室內褪去全身衣物。

分局決議後將巡佐記過1次調離現職，全面下令同仁都不得再有類似的脫序行為，否則將會予以最嚴厲懲處。

但該名巡佐脫序行為似乎不只一次，因為該篇貼文底下還出現1名貌似知道當事人身分的網友，他表示「哇，他的習慣都沒變！想當初他剛來的時候就喝的爛醉，在駐地2樓寢室外也是全裸，又拉的滿地都是屎跟尿，還是學弟上樓清乾淨的，最扯的是上班的女警還淡定的經過他身旁，這習慣要改啊！你看吧出事了厚，明天10點警備隊報到，記得要穿衣服喔」。