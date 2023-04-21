台中市大甲鎮瀾宮媽祖將於4月21日晚間11時5分，自大甲鎮瀾宮起駕，展開為期9天8夜遶境活動。台中警方今年勤務部署與歷年不同，特別調派鄰近分局警力支援，規畫6個「專責分區」，由各分局長擔任分區指揮官，共計動員1600名警力，以綿密的警衛部署確保鑾轎萬全，並加派保安警察大隊特勤中隊、刑警大隊及機動保安警力組成「鑾轎三層安全護衛」。

台中市警察局長李文章表示，媽祖鑾轎遶境起駕期間，為維護活動秩序、確保民眾安全，同時加強大甲區境內沿線交通疏導及為民服務工作，呼籲信眾「不搶轎、理性虔誠祈福」，如有違法脫序或搶轎等暴力鬥毆滋事行為，警方將逮捕現行犯，並嚴懲究辦。

警方呼籲，隨行的香燈腳建議搭乘大眾運輸工具，亦可將車輛停放於海線火車站周邊，再轉搭台鐵區間班車，下大甲站後步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮，既可欣賞海線鐵道風光，又可避開車潮。搭高鐵民眾則由台鐵新烏日站，轉搭區間班車到達大甲站。

自行開車者請配合現場員警指揮，可將車輛停放於大甲火車站後方甲后停車場後，步行10分鐘至鎮瀾宮，或停放至大甲體育場、美人山營區等臨時停車場，市府在上述2處停車場均設有接駁車（下午3時至凌晨1時，每15至20分鐘1班車）前往鎮瀾宮。

警方指出，大甲媽祖遶境是世界聞名的宗教活動盛事，且國內疫情趨緩解封，預估今年將吸引超過10萬名熱情信眾參與，台中市政府警察局已綿密安全維護及交通疏導勤務規劃，特別針對暴力鬥毆、搶奪扒竊等加強防制作為。

大甲媽祖遶境10萬名鑾轎搶轎