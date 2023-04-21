有些人天生不擅長拒絕別人，而總是把自己搞得非常累，《科技紫微網》運勢專欄指出，巨蟹座、雙魚座、獅子座、水瓶座容易心軟也不願傷害人家，其中巨蟹座對別人請求感到為難時，只會皺眉頭勉強答應；雙魚座耳根子軟只要對方道歉就容易原諒；獅子座嘴硬心軟但易放狠話；水瓶座則是心軟程度堪稱「為愛戳瞎雙眼」。

▍巨蟹座

巨蟹座重感情，最不願意傷害與朋友之間的感情，即使只是維持表面的和平也願意。如果對方的請求讓他們感到為難時，他們只會皺皺眉頭，接著勉強答應。而在不熟的人面前，巨蟹座就算相處舒服，也不會表現任何情緒讓對方知道；在親近的人面前，就更好說話了，如果吵架生氣，當對方道歉，他們就會忍不住原諒，脾氣非常好。

▍雙魚座

說到雙魚座，大家總有種渣男渣女的印象。其實雙魚座並不花心，而是因為心軟不懂拒絕，明明沒好感且也覺得不合適，但就是不好意思開口傷害人家。雙魚座耳根子軟，當吵架時，只要對方態度誠懇，裝出一副可憐懺悔的樣子，就很容易原諒對方。

▍獅子座

獅子座嘴硬心軟，別看平時對人兇狠，其實他們根本是紙老虎。獅子座不容易記仇，但他們總是放狠話，前一秒說不再原諒對方，可是下一秒後就會想起對方的好，且覺得任何事都可以妥協，而他們就是一個善良又容易心軟的星座。

▍水瓶座

水瓶座他們自以為很絕情，但實際上心卻非常軟，尤其在感情中心軟程度堪稱「為愛戳瞎雙眼」。對他們來說，折磨別人就是在折磨自己，而他們也不想一直陷入這個輪迴裡，自然而然就會選擇原諒對方。