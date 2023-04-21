民眾黨主席柯文哲在美東時間20日新增隱藏行程，前往美國保守派智庫「哈德遜研究所」，與美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面，雙方交流約1小時，事前消息保密到家。柯表示，絕大多數的美國政府官員也不會反對跟中國對話，中美對抗局勢已經是事實了，要怎麼做，民主黨共和黨大家方法不一樣，但把中國視為重大威脅是兩黨共識。

蓬佩奧被視為「最友台國務卿」，美國川普政府任內，力挺台灣而被大陸列入黑名單，去年2度訪台。不過，總統蔡英文今年3月底出訪時，接受「哈德遜研究所」頒發「全球領導力獎」，先前傳出將出席蓬佩奧未到場。

柯文哲在美東時間20日拜會蓬佩奧，他會後受訪表示，蓬佩奧當過美國國務卿，也當過中情局局長，當然是討論台灣跟美國一些外交政策的運作的細節。

由於蓬佩奧過去對中國態度強硬，柯文哲主張要向中國對話來換取溝通跟和平，媒體詢問蓬佩奧是否認同？柯文哲指出，絕大多數的美國政府官員也不會反對跟中國對話，對話是一定要對話，因為即使在美蘇冷戰，最嚴重的時候，還是有熱線，只是說政策處理方式，也許大家有不一樣，但是當然沒有人會反對對話。

至於對中美大戰下，台灣所處的角色是否有建議？柯文哲指出，這個當然談很多，蓬佩奧一定有很多想法，中美對抗局勢已經是事實了，要怎麼做，民主黨共和黨大家方法不一樣，但把中國視為重大威脅是兩黨共識。

另外，是否有詢問蓬佩奧選總統的建議？柯文哲透露，他有問蓬佩奧為什麼不選，對方很禮貌地說因為家庭因素，不過這人家隱私，也不會去問人家這個。

他說，當然他也問蓬佩奧，他要選台灣總統有什麼建議，蓬佩奧說美國跟台灣的關係，也不要僅限於政治對政治，如果下次還可以來美國，要拜訪政府部門的話，如果是一個跨黨派的，而且是有企業參與的，比較多元的，會更容易跟美國政府對話。