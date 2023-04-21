南韓「DJ Soda」（黃素熙）擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，極高人氣讓她的instagram有將近494萬人追蹤，還經常獲邀到世界各地演出，她近來飛往泰國參加一年一度的潑水節，未料在街頭狂歡時，卻被一名陌生男子做出一舉動，引起網友熱議。

DJ Soda在instagram分享前往泰國參加潑水節的影片，只見她穿著水藍色細肩帶上衣搭配真理褲，臉上戴著護目鏡並手持超大水槍，全副武裝要與所有人「激戰」一番，未料成為許多人鎖定的目標，紛紛將手上水槍對準她狂噴，雖然被噴得全身濕透，但DJ Soda相當享受此氛圍，對著鏡頭不斷扭動身軀，可以說是玩得不亦樂乎，影片至今吸引超過16萬人按讚朝聖。

不過狂歡的過程，一名穿著紅色襯衫的男子，直接衝過來抓著DJ Soda的手臂，隨後便朝身上倒水，不過她倒是不以為意，還邊走邊熱舞，情緒可說是相當High，但引發部分網友不滿，指出該男子相當不妥，畢竟隨意觸摸陌生女生身體的任何一個部位，可以說是相當不禮貌的行為。

DJ Soda先前去美國巡演時，因為褲子上的印花遭美國空服人員請下機，還遭對方嘲諷：「穿這褲子搭機前就該脫掉」，好在其他空服人員協調下，要求她將褲子反穿便能登機，由於在機艙口當眾換褲子，不甘受辱的她在社群平台發文抵制航空公司，獲得多數網友聲援。