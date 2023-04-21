槍手行兇畫面曝光，意外讓他「身上行頭」爆紅，甚至有店家推出「土城限定款，Gun boy衝鋒包」，槍手穿的鞋子也被查出是名牌聯名鞋款、要價萬元。（翻攝自記者爆料網）

17歲少年20日朝土城某當鋪轟51槍，19日也發生追車連開13槍事件，疑與天道盟和竹聯幫弘仁會毒品糾紛有關；槍手行兇畫面曝光，意外讓他「身上行頭」爆紅，甚至有店家推出「土城限定款，Gun boy衝鋒包」，槍手穿的鞋子也被查出是名牌聯名鞋款、要價萬元，店家說「與槍手同款」趁勢拉抬銷量。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文指出，「這是什麼社會，連17歲黑道開槍的小弟，腳上穿的鞋子比我的貴很多」，稱槍手穿的鞋目前售價約8千元，他自己僅穿1千元鞋子，此外他說槍手的背包也要價5千元，他的才5百元，稱「情何以堪，我們的臉面何在？難怪那麼多少年欸想混黑道」。

網友指出，「這是什麼社會，連17歲黑道開槍的小弟，腳上穿的鞋子比我的貴很多」，稱槍手穿的鞋目前售價約8千元，背包也要價5千元。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

據該網友PO出的照片，網路上甚至有店家推出「土城限定款，Gun boy衝鋒包」，還說是與知名社會人士同款「出門走跳必背」，找當鋪、尋人等必備後背包；而據記者爆料網指出，該槍手穿的鞋為聯名鞋款「Nike LDV Waffle x Sacai 黑」，特殊解構外型一度是時尚熱銷單品，網路代購價目前仍破萬，網路也有店家稱「社會在走，Sacai要有」，還說與槍手同款，歡迎詢價。

17歲劉姓少年昨（20）上午9時許持改造衝鋒槍，朝土城區某當鋪門口掃射51槍後帶槍投案，全案疑與天道盟華山幫和竹聯幫弘仁會的毒品糾紛有關，因19日也發生跨雙北市的追車槍擊案連開13槍，此糾紛涉及上億元利益，弘仁會為討一口氣，連2天指使未成年少年槍擊華山幫幫眾和相關事業。