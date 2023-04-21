彰化分署將法拍曾相當受到年輕人喜愛的馬自達轎車。（彰化分署提供／孫英哲彰化傳真）

法務部行政執行署彰化分署將於4月25日辦理動產及不動產聯合拍賣會，最受矚目的物件是位於南投縣竹山鎮的一棟4層樓中古透天厝，該屋位處竹山蛋黃區，生活機能便利，且該屋目前出租第三人使用中，拍賣底價729萬元，得標者可當現成房東。

彰化分署指出，4月25日上午10時於該分署花壇車輛保管場（彰化縣花壇鄉中山路二段367之5號）辦理動產集中拍賣，拍賣物件有車輛9部、精美茶具組、彩繪花瓶數組等任君挑選；同日下午3時於該分署4樓拍賣室辦理不動產集中拍賣，拍賣土地及建物多達23筆，其中包括位於南投竹山的透天厝。

該法拍透天厝吸引人的地方在於起標價僅729萬元，且該屋位於南投竹山的市區，鄰近國稅局、鎮公所、衛生所、學校等單位，不必千萬元就可入手，性價比相當高，同時法拍的不動產物件還有位於彰化縣竹塘鄉、二水鄉、員林市及南投縣名間鄉、集集鎮、南投市、水里鄉多筆持分土地。

歡迎民眾來淘寶！彰化分署表示，拍賣會上午辦理動產集中拍賣，拍賣場地位於該分署花壇車輛保管場（彰化縣花壇鄉中山路二段367之5號），其中較為吸睛物件有2輛年份分別為2021年、2022年的山葉牌機車，因行為人酒駕遭警察機關查扣，然車況接近全新，有意購車代步的民眾請密切注意詳細拍賣公告。

此外，還將拍賣一輛俗稱「馬6」的Mazda轎車（排氣量1998c.c. 2014年），外型帥氣，具跑車動感流線，當年出廠時相當受到年輕人喜愛。