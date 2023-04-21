為協助金屬相關產業業者接軌國際減碳趨勢，提升企業自主碳盤查能力，經濟部工業局委託金屬工業研究發展中心辦理鑄造及扣件產業低碳實務工作坊，20日攜手台灣鋼鐵工業同業公會及台灣鋼線鋼纜工業同業公會共同辦理「鋼鐵產業低碳實務工作坊」，25家鋼鐵相關業者，如燁聯鋼鐵、華新麗華、建成鋼鐵、盛餘公司、海光企業等共襄盛舉。

鋼鐵產業為工業之母，也是經濟建設發展之關鍵產業，可帶動上、中、下游整體產業鏈發展，產業範疇涵蓋許多重要產業，如汽車、機械、造船、建築等產業，在國內產業價值鏈扮演舉足輕重的角色，與全球經貿交流密不可分。為了達到淨零碳排的目標，減碳從源頭做起實屬重要，鋼鐵材料製造研發相關低碳材料，供中下游業者使用，讓終點應用產品加速實現碳中和目標外，亦可提升切入國際供應鏈的競爭力，顯示鋼鐵業「以大帶小」的效益不容小覷。

這次工作坊特別邀請到國內鋼鐵業領頭羊中鋼公司環境保護處組長張致瑋擔任講師，分享「碳管理方案應用實作」及「碳盤查實務」的教戰守則，期透過中鋼公司長期深耕減碳推動經驗（如完成排碳強度及碳足跡認證）及熟悉鋼鐵產業特性，協助鋼鐵相關業者運用自廠活動數據及實際盤查演練，讓相關鋼鐵業者輕鬆學會自主碳盤查能力。並進一步了解相關碳排專業資料係數查找、盤查報告書及查證技術，讓業者在盤查後，可評估是否進一步進行查證及相關減碳改善方式導入，全方面了解碳盤查及減碳技術應用的相關推動。

此外，活動中也邀請國內不銹鋼標竿企業華新麗華公司陳國輝處長，分享自身盤查、減碳經驗中，更指出鋼鐵廠不僅本身減碳不易之外，亦擔任協助下游實現碳中和的重要推手。金屬工業研究發展中心林恒育處長也鼓勵企業，透過工作坊教學課程來培訓碳盤查能力，並導入專家服務團能量，引進減碳技術，可加速鋼鐵產業達到低碳化轉型之目標。

後續經濟部工業局依據行政院「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，推動製造業「低碳化、智慧化」的升級轉型相關措施，歡迎有興趣參與「低碳化、智慧化」相關諮詢診斷輔導（如推動碳盤查）或人才培訓課程的金屬產業相關業者，可洽所屬金屬產業公協會或金屬工業研究發展中心副組長廖（07-3513127分機2319），了解詳情。