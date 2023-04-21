針對當前大陸外債水準等議題，大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英21日表示，從宏觀角度看，中方外債總量是合理的，結構也在不斷優化，風險是可控的；從微觀層面看，市場主體更加理性，跨境融資調整幅度適度、平穩。

王春英今日上午在「第一季度外匯收支資料新聞發布會」上指出，近年來，市場主體能夠理性看待利率和匯率的變化，市場主體的預期更加平穩，根據貿易投資的實際需求合理利用和調整境內外融資，所以相關外債的變動也更加平穩。2020-2021年期間，美國聯準會量化寬鬆，美元的融資成本下降。

她說，市場主體外部融資需求適度擴張，跨境存貸款和貿易信貸等傳統融資型外債餘額年均增長8％，但顯著低於2009年-2013年上一輪美國聯準會量化寬鬆時期21％的年均增速。2022年，美國聯準會啟動貨幣緊縮政策。融資型外債餘額下降10％，這個降幅明顯低於2015年34％的降幅。今年第一季度，融資型外債餘額走勢進一步趨穩。這些變化說明如果前期沒有過度加杠杆，後期就不會有大幅度的去杠杆，這是從微觀主體行為角度來看外債規模的升與降。

此外，王春英表明，從宏觀角度看，首先，大陸外債規模與經濟發展相適應相促進。一個國家能夠在適度的範圍內充分吸收外部資金支援國內經濟發展，是一種比較合意的、良性的外債發展格局。近年來，中方的外債總體穩定增長，外債餘額和GDP的占比始終保持在14％至16％間的水準。

第二，外債結構持續優化。去年末，中方中長期外債和本幣外債的占比分別都達到了45％，這個水準比2016年末上升7個百分點和11個百分點。中方外債中30％是境外投資者配置的境內人民幣債券，且大部分都具有中長期投資的性質。所以外債償付風險總體是比較低的。

王春英還稱，第三，主要外債指標都在安全線以內，對外資產和負債協同性增強。去年末，中方的負債率、債務率、償債率以及短期外債和外匯儲備的比例，這些指標都在國際安全線以內，而且遠低於已開發國家和新興國家的整體水準。同時，中方國際投資頭寸表統計顯示，中方是對外淨債權國，當前外匯市場主體持有的境外資產，除了儲備以外，接近6兆美元，其中3.5兆美元是流動性比較好的證券、存貸款等資產。在市場機制調節下，對外資產和負債可以在不同市場主體之間實現再配置，這就為承擔外債償付義務的主體提供足夠資金支持。

王春英也說，根據微觀層面、宏觀層面的觀察，中方的外債規模合理，未來有望保持穩定發展態勢。下一步，外匯局將統籌發展和安全，持續推進跨境投融資便利化，滿足市場主體跨境融資需求，同時也會繼續關注外債的安全性問題。