美系外資表示，台積電首季毛利率優於預期為財報亮點，第二季營收季減7％符合預期，今年營收展望調降至衰退1～6％，對股價僅會造成些微負面影響，但鑒於下半年終端需求能見性仍低，不認為此次展望調降是明確的利空出盡，預期台積電股價近期將狹幅區間盤整。

美系外資認為，台積電雖維持今年資本支出不變，但預期明年規模將下滑。為反應明後兩年營收成長趨緩，將目標價自700元降至680元，但認為平均資本支出強度自目前的40～50％恢復至35％，應對長期毛利率和現金流有利，維持「優於大盤」評等。

日系外資指出，台積電首季獲利優於預期、第二季展望符合預期，雖因庫存修正時間較長而調降全年展望，但正在越過周期谷底，雖據此調降台積電今明2年每股盈餘預期3％、4％，並將目標價自685元調降至660元，仍維持「買進」評等，潛在上漲空間達29％。

亞系外資認為，台積電首季業績及第二季展望略優於預期，市場對全年營收衰退等多數負面因素早有預期。考量首季業績、第二季展望及稼動率預期較低，將台積電今明2年每股盈餘預期調降1％、6％、目標價自645元降至635元，仍維持「優於大盤」評等。

另一家日系外資則指出，台積電首季業績符合預期，但第二季展望較弱。儘管波動性更高，但周期性仍完好無缺，未損害對下半年強勁復甦看法。因此，雖調降今明2年每股盈餘預期5～7％、將目標價自630元調降至620元，仍維持「買進」評等。

第二家美系外資亦認為，台積電法說呼應對下半年周期復甦的審慎看法，儘管近期需求疲軟，但預期在強勁的3奈米需求及AI應用貢獻增加下，明年將出現更好的復甦，長期展望維持不變，雖將今明2年獲利預期調降7％、2％，仍維持「買進」評等、目標價620元不變。