同欣電今年第一季營收29.00億元，季減11.8%、年增16.3%；毛利率下滑至28.03%，主因是驗收新設備的折舊、產品組合變差、營收下滑；單季費用金額與前季、去年同期相當；首季稅後淨利3.72億元，季減19.6%、年減59.0%，稅後EPS為2.31元。

同欣電表示，由於手機庫存去化緩慢以及車用CIS市場短期干擾，預估第二季營收規模、營收組合較首季相當，今年第三季營收將會比第二季表現佳，但雙位數季增有困難，下半年優於上半年，但今年全年營收成長有阻，展望保守。

同欣電毛利率預期不會有太大變化，由於搬遷，費用金額將逐季成長，全年毛利率目標為疫情前水準高標。在營收規模無法提升、折舊金額增加、費用增加的情況下，同欣電2023年營收、毛利率、獲利將呈現明顯衰退，靜待終端需求再起。法人預估，同欣電今年整體營收、獲利減少雙位數。

同欣電混和模組需求穩定，中系Android手機去化庫存困難，原本預期今年第三季需求回溫，但目前來看恐會遞延；工業(陶瓷基板)則預期第三季需求將回溫；通訊產品因為生產地點變更，之後占比會回到2022年的狀況。車用CIS並沒有原本預期之樂觀，終端需求也在放緩，特別是低階的車用CIS，如今客戶需求無法把產能填滿，成長力道不如預期，不過車用占比大，占比將持續穩定成長。