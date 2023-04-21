大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英今介紹2023年一季度外匯收支數據時表示，去年在高通膨壓力下，美聯準會快速收緊貨幣政策，美元匯率和利率都有明顯抬升，面對中美利差倒掛，中國證券市場外資也有所調整，但是整體還是保持了穩定，境外央行和銀行類機構投資中國債市表現是相對穩定的，股票市場總體外資還是呈現淨流入。

她強調，近年來外資投資人民幣資產規模總體上升，中國也逐步成為了新型經濟體吸收證券投資的主力。近幾個月隨著內外部環境的改善，外資對中國的證券投資總體是向好的。

王春英表示，中國經濟穩步恢復，市場預期得到提振，境外投資者對人民幣資產投資熱情明顯回升，受多方因素的影響，近期美元的匯率和利率從高位回落，中美10年期的國債收益率的倒掛程度趨向收斂。2023年1月份，外資淨流入中國的股票金額，創歷史新高，3月份的外資持有境內的債券的餘額環比回升。

展望未來，外匯局表示，往前看人民幣資產，其綜合回報穩定、投資價值高、多元化配置需求比較強等特點，還會吸引境外的投資者穩步來投資中國的證券市場。

她說，「中國的國內股票估值是低的，我們覺得它的投資前景還是良好的，無論從市盈率還是市淨率等指標來看，應該說當前A股的估值還是相對偏低，所以我們覺得投資這個價值比較高，而且潛在的風險是比較低的。」

王春英表示，總的來看，未來中國經濟回升還是向好，中國金融市場開放也會是穩步推進，相信外資流入的空間還應該是較高。在中國證券投資中，外資的占比，不論是債券還是股票，還是偏低，所以在這些領域外資投資的空間還是比較高。