民進黨台中立委第六選區初選三雄相爭，包括新系議員黃守達、正國會議員江肇國、前議員之子何昆霖。初選民調結果出爐，江肇國無論是在黨內互比調查或對手對比調查都領先。
民進黨台中立委第六選區初選民調，由山水、趨勢及大地3家民調機構執行，在與對手候選人羅廷瑋對比調查結果，與黃守達、何昆霖相較之下，江肇國皆以較大差距贏過羅廷瑋。此外，黨內互比部分，江肇國也贏過黃守達、何昆霖。
民進黨台中立委第六選區初選三雄相爭，包括新系議員黃守達、正國會議員江肇國、前議員之子何昆霖。初選民調結果出爐，江肇國無論是在黨內互比調查或對手對比調查都領先。
民進黨台中立委第六選區初選民調，由山水、趨勢及大地3家民調機構執行，在與對手候選人羅廷瑋對比調查結果，與黃守達、何昆霖相較之下，江肇國皆以較大差距贏過羅廷瑋。此外，黨內互比部分，江肇國也贏過黃守達、何昆霖。
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