談及大陸今年外匯市場趨勢時，大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英21日在大陸國新辦發布會上表示，人民幣在跨境使用中的占比不斷上升，2022年接近50％，今年第一季度占比進一步提升，這有助降低在跨境交易中貨幣錯配風險。

澎湃新聞報導，王春英稱，從國內外經濟形勢發展趨勢和中國外匯市場發展特點看，在宏觀經濟基本面和外匯市場內在韌性雙重支撐下，中國外匯市場更有條件、更有基礎保持穩定。

澎湃新聞報導，王春英指出，一方面，中國經濟恢復向好，進一步夯實外匯市場平穩運行的內部基礎。當前中國經濟企穩回升，第一季度國內生產總值同比增長4.5％，這凸顯了中國經濟發展的韌性、潛力和活力，市場預期明顯改善。

王春英表示，今年以來，美國聯準會緊縮貨幣政策幅度放緩，市場普遍預期美聯儲加息可能接近尾聲，美元持續升值的動能減弱，中美利差倒掛程度趨於收斂，所以外部對大陸的影響可能會減弱。

她也說，另一方面，外匯市場韌性逐步增強，可以更好地適應外部環境變化。人民幣匯率彈性增強，市場主體對於匯率雙向波動的認識、認知進一步深化，匯率預期更加平穩，匯率調節國際收支和宏觀經濟穩定器作用更加明顯。

王春英表示，人民幣在跨境使用中的占比不斷上升，2022年接近50％，今年第一季度占比進一步提升，這有助降低在跨境交易中貨幣錯配風險。匯率風險中性理念不斷普及推廣，更多的企業通過各種宣傳、學習多方面瞭解匯率風險管理的知識，對於匯率波動的適應性明顯增強。

但王春英也坦言，當前外部環境仍然存在不穩定、不確定因素，對此會繼續加強統計監測，深入分析各方面影響因素，繼續總結防範應對外部風險的經驗，不斷豐富宏觀審慎管理和微觀監管工具箱，全力維護中國外匯市場穩定和國家經濟金融安全。