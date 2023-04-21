針對民進黨今批新北市長侯友宜越洋致電新北市警察局長廖訓誠，要求全力掃蕩黑幫是「作秀」，新北市政府副發言人張劭斌回應，針對日前槍擊案，侯市長立即下令全市擴大臨檢，宣示捍衛新北市治安的決心，昨由廖局長親自帶隊，加強掃蕩幫派經常出入及容易滋事處所，全面壓制新北市所有不法集團，強勢剷除不法份子！

張劭斌表示，當侯市長和警察同仁全力掃蕩黑道幫派的同時，很遺憾地，民進黨又在捏造假訊息。張劭斌指出，影片是市長在講電話過程中，幕僚臨時拿起手機記錄，試問如果真的要擺拍，為何不是符合媒體規格的橫式記錄？況且電話中也有傳來警察局長回覆說「了解，是」的聲音，為何有心人士還要無中生有說電話沒有打通？連這種事情都能造謠抹黑，既不合邏輯，也毫無常識，習性不改一再使出拙劣手法，只能說自己心裡有鬼，才會看別人都是鬼！

張劭斌說，侯市長率團出訪新加坡，正在為新北市和台灣努力拚外交，市長也多次表示每位國民都可以扮演外交官的角色，大家齊心齊力，時時刻刻讓世界看見中華民國。

對於民進黨連日不斷攻擊抹黑的行徑，張劭斌表示，沒想到竟有民代說出「城市外交不等於兩岸關係，不等於國家未來」的荒謬言論，如此輕忽城市外交的重要性，難道外交事務在民進黨眼中，就是這麼草率又隨便？已經好幾天了，拜託民進黨不要再秀下限，免得讓台灣人民以為執政黨的外交能力不過爾爾。

張劭斌強調，中華民國此刻內外部局勢面臨諸多挑戰，一個城市外交出訪行程，民進黨竟花這麼多時間編故事和抹黑，與其如此，倒不如把時間花在思考中華民國的未來，呼籲有心人士不要再浪費社會資源，停止無意義的政治操作。

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