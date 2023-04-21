中國10日結束為期3天的台灣周邊軍演，菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習於11日登場，將進行到28日，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）緊接著又將訪問美國。

美方宣布，小馬可仕將對美國進行正式工作訪問（official working visit），美國時間5月1日將在白宮與拜登舉行雙邊會晤。小馬可仕訪問期間，拜登將重申美國對保衛菲律賓堅若磐石的承諾，兩國領導人將討論強化美菲長期同盟的努力。

另外，拜登和小馬可仕將審視深化美菲經濟合作的機會，擴大兩國「特殊的民間聯繫」，投資清潔能源轉型和應對氣候變化，並確保尊重人權。2位領導人還將討論地區事務及維護國際法和促進自由開放的印太地區的努力。

這將是小馬可仕去年6月底上任後首度正式訪美。小馬可仕去年9月赴紐約參加聯合國大會期間，曾與拜登進行場邊會談，並於今年初赴中國國是訪問，與中國國家主席習近平會談，但至今尚未正式訪問美國。

另一方面，馬尼拉近日與華府強化安全合作，4月初宣布新增4處開放美軍建設權限戰略據點的位置，包括菲律賓東北部一座機場、一處陸軍軍營及距台灣僅約400公里的海軍基地，此舉引發北京不滿，雙方關係趨於緊張。

中國駐菲大使黃溪連日前說，美國意圖利用菲美「加強國防合作協議」（EDCA）據點干涉台灣海峽局勢，警告此舉可能影響在台菲勞安危，小馬可仕19日則表示，他很快將召見黃溪連，要求解釋為何發表上述言論。