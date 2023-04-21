白襪終結者韓崔克斯（Liam Hendriks）1月初透露，自己被診斷出罹患非霍奇金氏淋巴瘤，隨即展開抗癌行動，經過了3個月奮鬥，韓崔克斯今（21）日在IG宣布好消息，表示自己的病情已經得到緩解，癌細胞也完全消失。

韓崔克斯的IG發布一系列照片，用時間軸的方式來展示他的抗癌狀況。白襪也信守承諾，並未公布有關韓崔克斯病情的任何消息，開幕日當天球團也販售印有「戰勝癌症」的T恤，獲得收入將全數捐給Lymphoma Research Foundation（LRF，淋巴瘤研究基金會）。

罹癌這段時間，韓崔克斯並未灰心喪志，仍極力為重返大聯盟做準備，根據白襪投手教練卡茨（Ethan Katz）透露，韓崔克斯曾在球隊春訓基地的牛棚進行調整，隊友藍斯林（Lance Lynn）在節目上表示，韓崔克斯預計將在5月復出，白襪則是希望6月再讓他回歸。

韓崔克斯在抗癌的旅途中，精神看來保持相當不錯，過去紅襪明星左投列斯特（Jon Lester）也曾被檢查出淋巴癌，歷經一整年治療後成功回到球場，因此獲得「抗癌鬥士」的稱號，眼下最重要的是韓崔克斯能夠保持健康，重返投手丘將會是一個難忘且傳奇性的時刻。

韓崔克斯缺陣，白襪牛棚群龍無首，本季牛棚團隊防禦率高達6.68，排在全大聯盟倒數第3，僅贏過運動家、皇家，1.77的WHIP值（每局被上壘率）則位居墊底。