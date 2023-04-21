55歲奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）於本月11日驚傳被送至急診，他的女兒發文證實目前病情已趨緩，並請外界給予家屬私人空間。不過今（21）日，他的藝人好友馬丁勞倫斯（Martin Lawrence）向外媒間接證實，傑米入院11天仍在醫院休養，更透露每晚都為對方祈禱。

本月11日，據《TMZ》報導，傑米福克斯被送至急診，一度傳出病危通知，消息曝光後嚇壞不少網友，紛紛為他祈禱集氣。對此，傑米福克斯的女兒科琳娜（Corinne Foxx）透過IG發出聲明，證實父親因為「不明併發症」送醫，已經得到良好照顧，也逐漸康復中，並請求外界給予家人隱私。

然而，據《People》報導，曾主演《絕地戰警》系列的喜劇演員馬丁勞倫斯，坦言好友傑米的最新病況：「我聽說他現在更好了，每晚我都為他祈禱，只望他能得到最好的祝願，他是好萊塢最好的人之一。」至於是什麼病因，讓傑米福克斯得住院11天，目前還不得而知。

事實上，傑米福克斯在病發當天還與大咖女星卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）拍攝Netflix新作《Back in Action》，據工作人員透露，兩人合作多次交情甚篤，卡麥蓉狄亞之所以會答應復出拍戲，是因為傑米福克斯極力說服她：「一定會很好玩的！」