立法院會今三讀修正通過《就業服務法》第58條，產業移工及家事移工逃跑，不可歸責雇主的遞補等待期，從現行的6個月3三個月，縮減為3個月及1個月，大幅降低業者及被照顧者家庭的壓力。國民黨立委游毓蘭表示，能夠獲得朝野廣泛重視，是一個進步。

《就業服務法》第58條規定，在工廠的移工逃跑，雇主要等6個月才能申請新的移工，如果是家庭看護部分，則要等3個月才能申請遞補，漫長的等待期，造成業者及被照顧者家庭極大的壓力；《就業服務法》第58條今三讀通過，未來產業移工遞補等待期縮減為3個月，家事移工縮減為1個月。

在野立委王婉諭指出，除了等待期縮短，過去因為申請遞補程序還要等待，造成看護工進入家庭很長久，也要求勞動部提出相關行政程序提高效率的報告，減輕家庭兼顧生活經濟的需求，能夠安穩拚經濟。

游毓蘭指出，家庭看護人力短缺，是最難解決問題，受到疫情影響移工有限，造成家庭重大壓力，這次通過版本並未刪除移工入職等待期的限制，只是分別減少產業移工失聯等待期，但能獲得朝野廣泛重視，也是一個進步。

民進黨立委洪申翰表示，每個家庭都有長照需求，根據主計總處統計有36萬人因為要照顧家人離開職場，無法自行照顧家庭會聘僱外籍看護工，但有無法遞補移工的空窗期，這段時間誰來照顧是個大問題。

洪申翰指出，法規造成空窗期，民眾只能選擇辭職或聘非法移工，法規可以鬆綁現在可以調降成1個月，縮短空窗期是大家的期待，台灣邁入高齡化社會，接下來需求會越來越多，希望未來能大幅度邁進。