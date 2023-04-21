17歲少年20日朝土城某當鋪轟51槍後隨即自首，遭新北地院少年法庭裁定收容，全案疑與天道盟和竹聯幫弘仁會毒品糾紛有關；該少年犯案後立即搭車到警局投案，企圖以少年犯、自首條件減刑，網路紅人「黑心律師」楊律師指出，根據槍砲彈藥刀械管制條例，若少年未供出槍枝提供者，仍有機會遭重判。

楊律師在臉書發文，刑法第62條規定「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑」，槍手才會在犯案後直接與律師搭車到警局投案，企圖趁警方查出身分前，透過自首減刑，但法律明文寫「得減刑」，因此法官也可不減刑；此外槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項雖規定「犯本條例之罪自首，並報繳其持有之全部槍砲、彈藥…減輕或免除其刑」，看起來是必可減刑，但仍可以先重判再減刑，「技術性不減刑」。

楊律師說，槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項也規定「供述全部槍砲、彈藥、刀械之來源及去向…減輕或免除其刑。拒絕供述或供述不實者，得加重其刑至三分之一」，因此少年若未供出槍枝提供者，仍可能被重判，若少年對於刑期畏懼而全盤供出，「這個結果是客戶最不樂見的」。

17歲劉姓少年昨（20）上午9時許持改造衝鋒槍，朝土城區某當鋪門口掃射51槍後帶槍投案，全案疑與天道盟華山幫和竹聯幫弘仁會的毒品糾紛有關，因19日也發生跨雙北市的追車槍擊案連開13槍，此糾紛涉及上億元利益，弘仁會為討一口氣，連2天指使未成年少年槍擊華山幫幫眾和相關事業。