許多人擔心雞蛋中的蛋黃會增加血中膽固醇，但醫師表示，蛋黃富含卵磷脂，而卵磷脂可改善膽固醇、心血管、大腦認知等功能，食物中以蛋黃所含的卵磷脂最多，因此民眾吃雞蛋千萬別再挖掉蛋黃了。

家醫科醫師李思賢在其臉書發文表示，卵磷脂是一種人體含有的自然物質，由脂肪酸組成，但能做為「乳化劑」，也就是，將油脂結合到其他非油性物質中。此外，卵磷脂是膽鹼的極佳來源，能改善肝臟及精神方面的問題；卵磷脂同時也參與細胞膜的形成，並控制細胞膜內外物質的進出。

他表示，卵磷脂有多項好處，包括改善血脂（降低低密度脂蛋白，提高高密度脂蛋白）、改善心血管功能（例如高血壓問題）、改善大腦認知功能、改善哺乳婦女乳管的阻塞問題、改善消化（尤其是腸躁症或其他腸炎），此外有些保養品會來用卵磷脂來改善皮膚保濕度。

他表示，雖然卵磷脂有補充品，但最好自食物中補充，因為最無過敏和過量的風險，日常很多食物富含卵磷脂，例如雞蛋、紅肉、海鮮、豆類、十字花科植物，但雞蛋的卵磷脂含量遠遠超過其他食材，也因雞蛋富含卵磷脂，所以吃雞蛋不僅不會惡化血脂，還有改善的效果，所以民眾吃雞蛋千萬不要再挖掉蛋黃了。